Colère des agriculteurs : Lyon prise en tenaille, plusieurs routes bloquées dans le Rhône

Les agriculteurs se rapprochent ce mercredi de Paris et du marché de gros de Rungis et continuent également leur progression vers Lyon, avec pour objectif de faire le blocus de la deuxième ville de France. Des tracteurs ont ainsi bloqué en fin de journée l'A89, qui relie Lyon à Clermont-Ferrand.

"Il y a une volonté de bloquer Lyon"

Frapper fort et prendre Lyon en tenaille est l'objectif qui se dessine. Ce mercredi matin, l'autoroute A7 est fermée entre la jonction A7/A450 et le diffuseur 4 (Pierre-Bénite Nord) dans les deux sens. Le péage Villefranche-Limas, sur l'autoroute A6, est bloqué dans le deux sens pour une durée indéterminée. Le péage de Saint-Quentin-Fallavier (A43) est bloqué dans le sens Chambéry-Lyon. Le dernier point de blocage en date se trouve sur l'autoroute A89, qui relie Lyon à Clermont-Ferrand. Une quinzaine de tracteurs se sont mis en travers des voies et bloquent tout accès dans les deux sens.

Surveillés par de nombreuses forces de l'ordre, des agriculteurs sont venus du département voisin de la Loire pour bloquer Lyon. "Il y a une volonté de bloquer Lyon et [de bloquer] autour des grandes villes. L'idée, c'est de rester un petit moment tant qu'on n'est pas entendus sur nos points de revendication. Lyon est la deuxième ville de France... Le choix a été assez vite fait de cibler cette ville pour faire nos blocages", explique François, éleveur près de Saint-Martin Laval.

Le discours de Gabriel Attal ne convainc pas

Le discours de politique générale de Gabriel Attal n'a pas convaincu. "Clairement, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas grand-chose sur la loi Egalim, pas grand-chose sur les accords internationaux... En l'état, ça ne suffit pas", poursuit l'agriculteur au micro d'Europe 1.

Une fois que les éleveurs du secteur auront fini leur travail du matin auprès de leurs bêtes, ils viendront rejoindre les cortèges déjà présents. Dans le même temps, deux autres blocages sont envisagés dans la journée. Sur l'A47 en provenance de Saint-Étienne et sur l'A42 en provenance de l'Ain, ce qui pourrait porter à sept le nombre de blocages autour de Lyon.