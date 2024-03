Colère des agriculteurs : les manifestants quittent l'A62, bloquée depuis plus de dix jours

Clap de fin aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture, la 60ᵉ édition va refermer ses portes ce dimanche soir et les exposants vont démonter leurs stands. Le gouvernement a tenté d'éteindre l'incendie, il a fait plusieurs annonces. L'une est d'ailleurs entrée en vigueur samedi : l'intégration du secteur agricole à la liste des métiers en tension. Alors, est-ce que c'est suffisant pour les agriculteurs ou est-ce qu'ils n'ont pas peur de tomber dans l'oubli ? Europe 1 est retournée sur l'A62, lieu des premiers blocages, où on remballe aussi.

L'autoroute va être libérée d'ici la fin de journée. Les derniers manifestants qui ont dormi sur place ont commencé à ranger. Un abri de fortune surnommé le "bunker" par les agriculteurs se vide au fil des heures. Les bottes de foin qui composent ce "bunker" sont retirées une à une.

"Un blocage comme ça, on ne peut pas le maintenir trois semaines"

Pour Yohann, agriculteur du Tarn-et-Garonne, quitter l'autoroute, c'est un moyen pour garder l'opinion publique avec le monde agricole. "On démonte pour dire notre bonne foi. Il faut que le gouvernement fasse l'effort de son côté. Après, un blocage comme ça, on ne peut pas le maintenir trois semaines, ce n'est pas possible. Les gens vont se lasser et on n'a pas envie de les embêter plus que ça. Et malheureusement, on n'avait que ce moyen-là. Mais aujourd'hui, on lève pour pas les embêter."

Désormais, un ballet de tracteurs est attendu toute la journée pour récupérer l'ensemble du foin. Mais les agriculteurs que j'ai rencontrés m'ont assuré que la fin du blocage de l'A62 ne rime pas nécessairement avec la fin de la mobilisation.