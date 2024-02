Colère des agriculteurs : après être monté à Paris, le convoi du Lot-et-Garonne de retour à Agen

Une semaine après avoir rejoint la capitale en tracteurs, les agriculteurs sont repartis en sens inverse sur les autoroutes de France. Parmi les plus symboliques, le convoi du Lot-et-Garonne, qui avait rejoint Rungis en début de semaine, et qui a repris le chemin du retour vendredi matin. Leur arrivée à Agen est prévue ce samedi en fin de journée. En attendant, après une semaine à dormir dans les cabines de leurs tracteurs, ils ont eu droit cette nuit à un lit à Limoges. Ils poursuivent désormais leur route du côté de Bergerac.

C'était le dernier stop avant de retrouver leurs exploitations. Les agriculteurs sont escortés par des convois de gendarmerie, et plus d'une centaine de personnes sont venues les accueillir. Parmi elles, Sophie, dont la sœur et le beau-frère sont partis pour défendre la cause paysanne. La jeune femme est accompagnée de son neveu et de sa nièce qui ont préparé des pancartes avec "Bravo papa et maman" et ils attendent avec impatience leur retour.

"Ils ont le droit et le devoir de se battre pour leur métier"

"Je suis contente de les voir arriver et d'être avec eux, les soutenir et leur rendre hommage. Aller jusqu'à Paris en tracteur, c'est super long et je ne suis pas du tout agricultrice, mais j'ai été là toute la semaine dernière avec eux pour les soutenir. Je trouve que c'est une bonne cause. Ils ont le droit et le devoir de se battre pour leur métier. On avait un peu d'inquiétude aussi face aux CRS, mais ça s'est très bien passé", sourit Sophie.

Pour beaucoup, le retour du convoi ne marque pas la fin de la mobilisation. Une assemblée générale de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne est prévue dans les jours à venir. Et certains ont confié à Europe 1 que leur détermination était intacte et qu'ils étaient prêts à se remobiliser s'il le fallait.