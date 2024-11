Colère agricole : la Coordination rurale du Doubs prépare une action coup de point à Strasbourg

Malgré les divisions entre syndicats, la grogne agricole se poursuit. Le traité de libre-échange avec le Mercosur est au cœur de la discorde. Et si Emmanuel Macron s'oppose en l'état au traité, le syndicat Coordination rurale du Doubs reproche au chef de l'État un manque d'échanges avec les agriculteurs sur le sujet. Alors, ces derniers ont décidé d'aller crier leur colère ce lundi à Strasbourg, devant le Parlement européen. Objectif : bloquer le pont de l'Europe, qui relie la France à l'Allemagne, avec des tracteurs.

"Ils sont tous mobilisés sur les médias à dire 'on est contre le Mercosur'. Et puis, quand il s'agit d'aller manifester face à l'Europe, on nous accorde pas d'autorisation de manifester alors qu'on est censé être soutenu pour aller contre le Mercosur", déplore Nicolas Bongay, président du syndicat CR du Doubs, au micro d'Europe 1. Les agriculteurs du syndicat se sentent délaissés. Un sentiment amplifié par le fait que la FNSEA du Doubs se dissocie d'eux dans leurs manifestations.

"Un non-sens complet pour l'agriculture"

"Qu'ils ne veulent pas se mélanger, oui, c'est politique. Ce qu'ils veulent, c'est garder leur place. Mais le Mercosur, je pense que tous les syndicats sont d'accord là-dessus : c'est un non-sens complet pour l'agriculture. Donc, c'est quand même dommage qu'ils refusent de jouer avec nous pour faire quelque chose de plus grande ampleur et d'être entendus.

Selon Nicolas Bongay, la FNSEA se positionne pour les élections professionnelles dans les chambres d'agriculture qui auront lieu en janvier 2025. En attendant, les agriculteurs de la Coordination rurale vont manifester contre l'accord de libre échange et pour dénoncer ces scissions au sein des syndicats.