Coeur paysan : acheter 100% local au supermarché !

LA FRANCE BOUGE

Cœur Paysan, ce sont 42 paysans alsaciens qui se retrouvent autour d'un projet commun : permettre au consommateur de relocaliser son alimentation simplement en mettant à sa disposition un lieu facile d'accès, proposant une grande diversité de produits issus exclusivement de leurs fermes à un prix juste, abordable pour le consommateur, et rémunérateur pour le producteur.

Cœur Paysan est un projet riche qui conjugue donc deux attentes : celle de consommateurs, confrontés à des scandales alimentaires récurrents, qui aspirent à reprendre la main sur leur alimentation et celle d'agriculteurs passionnés par leur métier qui retrouvent dans la distribution directe, (circuit court), un moyen de valoriser leur savoir-faire.

Denis Digel, maraîcher et président fondateur de Cœur Paysan : "Vous trouverez chez nous des produits dont la qualité et l'origine locale sont certifiées par l'engagement individuel de chaque producteur. En consommant nos produits, vous témoignez de votre attachement au maintien d'une agriculture de proximité, durable, créatrice de richesses locales et garante d'une réelle biodiversité."