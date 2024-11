Coco de Paimpol et gwell : les trésors des Côtes d’Armor

Cultivé sur 85 communes du département des Côtes d’Armor comprenant la côte du Trégor et le nord de la région de Guingamp, le coco de Paimpol se récolte chaque année dès le mois de juin et la saison se termine en octobre. Les précieux haricots sont vendus en demi-sec sur les étals des marchés, aussi dans les grandes surfaces, et les Bretons ne ratent jamais le rendez-vous. Il est de coutume d’en acheter en grande quantité et de les congeler à la maison pour en profiter toute l’année, la légumineuse supportant très bien la surgélation.

Cécile Briand, maraichère et présidente de la section haricot de la coopérative les Maraîchers d’Armor, a d’ailleurs mis en place depuis quelques années une distribution de leurs produits directement surgelés dans les commerces pour continuer à les vendre tout l’hiver.

Isabelle Allain, éleveuse à Ploubezre à la ferme du Wern, s’est elle aussi engagée pour la qualité en mettant en avant une race locale qui avait quasiment disparu dans les années 1980 : la Froment du Léon. Cette dernière donne un lait riche en gras et en bêta-carotène, ce qui donne une couleur jaune soleil à leur beurre au lait cru. L’autre produit phare de leur ferme, c’est le gwell, un lait fermenté qui ressemble à un fromage blanc filant et acidulé.

Le gwell est une marque déposée par les paysans bretons eux-mêmes pour valoriser un savoir-faire transmis de ferme en ferme : les ferments sont des levures indigènes, c’est-à-dire propres à chaque exploitation, si bien que les goûts diffèrent subtilement selon la ferme à laquelle vous l’achetez. Pour faire perdurer ce produit confidentiel et de qualité, les quelques éleveurs qui en fabriquent se sont regroupés pour déposer un dossier à l’INAO souhaitant de tout cœur qu’il obtienne une AOP pour protéger leur savoir-faire.