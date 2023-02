«D'ici 10 jours, il nous faut de la pluie» : la sécheresse hivernale inquiète les agriculteurs

En France, la sécheresse fait des dégâts. Pierre-Jean Lallaouret, maraîcher et arboriculteur dans les Yvelines, inspecte la terre de son champ, les sourcils froncés. Depuis un mois, ses cultures n’ont pas vu la moindre goutte de pluie. "La terre commence à s’assécher en surface. On a un gros déficit hydrométrique", déclare le maraîcher au micro d’Europe 1.

"Il nous faut absolument de la pluie d'ici à 10 jours"

Cette sécheresse inquiète cet agriculteur, car elle arrive après un été caniculaire déjà difficile, et à un moment où la plupart de ses fruits et légumes sont en plein développement. "Par exemple, les salades, des plantes de surface, ont absolument besoin d’eau. Pareil, pour les céréales, c’est le moment où on met de l’engrais, et l’engrais a besoin d’eau pour faire réagir la plante", explique Pierre-Jean Lallaouret.

Pour le moment, la situation est encore réversible, avec de fortes précipitations, mais elles doivent arriver rapidement. "D'ici à 10 jours, il nous faut absolument de la pluie, sinon il va y avoir des conséquences très importantes sur les cultures", ajoute le maraîcher au micro d’Europe 1.

"L’été pourrait être difficile"

Ce manque de pluie hivernale pourrait aussi avoir des conséquences sur l’été à venir, car il s’agit de la seule saison où les nappes phréatiques peuvent se recharger. "En été, l’herbe et la végétation qui pousse sur le sol absorbe la pluie, elle ne descend pas dans les nappes. Les pluies hivernales sont donc très importantes, sinon l’été pourrait être difficile", conclut l’arboriculteur situé dans les Yvelines. Pierre-Jean n’a pas fini de s’inquiéter, car le retour de la pluie dans les prochaines semaines est encore incertain.