Maths : les élèves de sixième ont de plus en plus de mal avec les nombres et les fractions

Le niveau des sixièmes en maths est-il alarmant ? Dans une note publiée mercredi, le Conseil scientifique de l'Éducation nationale (CSEN) met en garde sur le niveau en mathématiques des élèves de primaire. Pour lui, il y a une "inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions à l'entrée en sixième".

Les notions de fraction et de décimaux

"Combien y a-t-il de quarts d'heure dans trois quarts d'heure ?" Une question à première vue simple et pourtant, seul un élève sur deux est capable de donner la bonne réponse. Autre exemple, à la question : "entre 0 et 5, où placez-vous un demi ?" Seuls 22% des enfants répondent correctement. Ce qui pèche aussi, ce sont les notions de fraction et de décimaux. Les élèves confondent par exemple "deux sur un" avec 2,1. Ou encore, beaucoup d'élèves pensent que 0,8 plus 1 équivaut à 0,9.

L'étude déplore également le retard des petits français par rapport à d'autres pays, ce que confirme Caroline Potier-Walkins, membre du Conseil scientifique de l'Éducation nationale et co-auteure de l'étude. "La fraction en France est enseignée en CM1 et CM2. Les pays asiatiques commencent l'apprentissage des fractions et des décimaux bien plus tôt, en CE1. Il faudra donc peut-être les introduire plus tôt", souligne-t-elle au micro d'Europe 1.

Cela fait maintenant trois ans que cette évaluation de début de classe de sixième a lieu et malheureusement aucune amélioration n'a été constatée sur le niveau en maths des collégiens.