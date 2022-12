Chutes de neige, transports perturbés... À quoi faut-il s'attendre ce mercredi ?

Il va falloir redoubler de vigilance dès ce mardi soir. À partir de 22 heures, et jusqu'à mercredi soir, Météo France place 33 départements de la moitié nord du pays, de la Bretagne à l'Alsace, en alerte orange à la neige et au verglas. Un jour blanc en perspective qui concerne donc aussi la région parisienne, où les autorités se montrent alarmistes. La préfecture de police appelle les Franciliens à limiter leurs déplacements ce mercredi, et à privilégier le télétravail ou les transports en commun.

>> LIRE AUSSI - Hiver : les bons conseils pour rouler en sécurité en cas de neige ou de verglas

En Île-de-France, si vous devez prendre la route quoiqu'il arrive, il faudra éviter la nationale 118 qui sera fermée par précaution dès 22 heures ce mardi. Aucun véhicule de plus de 3,5 tonnes ne pourra aussi circuler dans la région.

Salage préventif dès ce mardi soir dans l'Oise

Dans les départements en alerte orange, des moyens techniques sont d'ores et déjà mobilisés ce mardi. C'est le cas par exemple dans l'Oise. "Il y a 50 équipements de salage qui sont actifs sur les routes départementales et qui vont faire du salage préventif à partir de 22 heures cette nuit", détaille Simon Moussy, conseiller départemental d'astreinte hivernale. "On va renforcer notre action à partir de 3 heures du matin pour pouvoir aller racler l'éventuelle pluie verglaçante qui se sera déposée sur le réseau routier départemental", explique-t-il.

Le trafic routier sera donc perturbé, tout autant que le trafic aérien. Un avion sur cinq est annulé ou retardé pour l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, et un sur quatre pour Orly. Si vous êtes concerné, votre compagnie aérienne doit vous contacter dans la soirée de ce mardi.

Cinq à dix centimètres de neige attendus dans le nord-est

Concrètement, au niveau de la météo, la perturbation va onduler et apporter de la neige dans les départements concernés par la vigilance. Les phénomènes glissants vont apparaître en début de nuit, depuis l'intérieur de la Bretagne au Cotentin, à la Sarthe et à la Mayenne. On pourra commencer à parler de neige dans le Calvados, l'Eure et l'Eure-et-Loir. Vers 2-3 heures du matin, la neige devrait arriver en Île-de-France et en Picardie avant de gagner les régions du Grand Est en fin de nuit et matinée.

L'après-midi, il va continuer à neiger faiblement, du Cotentin à l'Île-de-France jusqu'au sud de la Champagne-Ardenne, au nord de la Lorraine et de l'Alsace. Météo France prévoit sur 24 heures environ deux à cinq centimètres de neige, voire un peu plus, vers le Perche et le nord-est avec cinq à dix centimètres.

Les températures minimales resteront positives de l'ordre de 4 à 8 degrés sur le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen et 8 à 10 degrés en Corse. La moitié nord sera confrontée à des gelées nocturnes généralisées entre -4 et 0 degré. Sur Auvergne-Rhône-Alpes à la Provence, le thermomètre affichera -2 à +3 degrés. L'après-midi, l'air plus doux gagnera du terrain par le Sud, il fera entre 10 et 15 degrés sur la moitié Sud hors reliefs avec des pics jusqu'à 19 degrés sur le Pays basque. Sur le tiers Nord par contre, les températures seront comprises entre 0 et +3 degrés.

La vigilance sur les routes est donc plus que jamais de mise dès ce mardi soir. Tôt dans la matinée de mardi, trois personnes sont décédées dans des accidents séparés en Saône-et-Loire, où des routes étaient rendues glissantes par les intempéries, selon le Centre d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) local.