Chips maison, cake salé, verrines... Six idées pour réussir son pique-nique

À la plage, en randonnée, en forêt, dans un parc... Avec l'arrivée de l'été et le déconfinement, le pique-nique fait son grand retour. Dimanche, les chroniqueurs de La table des bons vivants sur Europe 1 ont donné leurs conseils pour un pique-nique réussi.

Les chips

Incontournables dans un pique-nique, les chips connaissent un grand succès en été. Pourtant, d'après le chef Olivier Poels, "sur le plan diététique, c'est la catastrophe" car les chips sont "plus caloriques que du foie gras". Olivier Poels conseille donc de privilégier les chips nature, voire de les fabriquer à la maison. Il suffit de couper des fines tranches de pommes de terre à la mandoline, de les plonger dans l'huile d'une friteuse et d'ajouter du sel, à votre convenance.

Les chips peuvent aussi remplacer les pommes de terre dans une tortilla. "On mélange des œufs et des chips. On fait cuire le tout à la poêle. On retourne la tortilla et on l'emmène pour le pique-nique", indique Laurent Mariotte. Une recette qui permet de garder l'aspect croquant des chips.

Le cake salé de Laurent Mariotte

Le cake salé est lui aussi un allié du pique-nique, à condition qu'il ne soit pas trop sec. Laurent Mariotte propose par exemple une recette de cake méditerranéen moelleux. Il suffit de mélanger des œufs, de la farine, du thon émietté, des olives noires concassées, du parmesan, de l'huile d'olive et du lait avant de faire cuire la pâte au four.

Les rillettes de sardines

Simples et délicieuses, les rillettes de sardines apporteront de la fraîcheur à votre pique-nique. La journaliste culinaire Charlotte Langrand recommande de mélanger les sardines écrasées à du fromage frais. Vous pouvez ensuite ajouter des câpres, de la coriandre, des échalotes, du jus de citron et du piment d’Espelette. Pour les déguster, "on peut y tremper des légumes ou du pain", ajoute Charlotte Langrand.

Des verrines de légumes

Pour un pique-nique équilibré, rien de tel que des verrines maison. Olivier Poels conseille de les réaliser à partir de légumes (courgette ou concombre) coupés en petits morceaux. Le chef ajoute ensuite de la mozzarella et des herbes aromatiques avant de mélanger le tout.

Des paniers prêts à déguster

Si vous êtes pressé, certains chefs vendent des paniers tout prêts. Près de Arles, Armand Arnal, chef du restaurant gastronomique La Chassagnette, en Camargue. Il propose un panier repas vendu 49 euros, composé d'un gaspacho de betterave, de courgette en escabèche, de caviar d'aubergines à la tomate ou encore d'une terrine de volailles. Le panier peut être dégusté sur place, sur le domaine, au milieu de la nature.

Le chef Alexandre Bourdas du restaurant SaQuaNa à Honfleur, en Normandie, vend quant à lui un assortiment de dix sushis pour douze euros. S'ils sont faciles à manger et à emporter en pique-nique, les sushis doivent être conservés avec précaution. "Il faut faire attention à préserver la chaîne du froid", indique le chef Olivier Poels, qui conseille de transporter les sushis à l'abri de la chaleur, dans une glacière. Les sushis contiennent en effet du poisson cru, qui supportent mal les température élevées.

À Paris, Amandine Chaignot, cheffe du restaurant Pouliche, réinvente le sandwich. Pour 25 euros, son panier contient une citronnade maison, un bun brioché garni de truite fumée, d'avocat, de pignons de pin, de comté affiné 18 mois et d'herbes aromatiques.