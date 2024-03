Principale menacée par un élève avec un couteau : à Chenôve, les habitants encore sous le choc

L'affaire a fait grand bruit. Ce vendredi, un collégien a menacé sa principale avec un couteau de cuisine, dans le collège Édouard Herriot. Si le drame a été évité, le quartier autour de l'établissement reste sous le choc. Sur le marché, difficile d'échapper à ce sujet de conversation. Certains habitants du quartier sont surpris, comme Lise, 22 ans, qui a son petit frère scolarisé en classe de cinquième dans ce collège.

"Ce n'est pas un collège où on entend des histoires de ce type normalement. Certes, il y a des heures de colles, des petites sanctions... Mais comme dans tous les collèges", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Il n'y a pas des cas aussi graves et aussi choquants. Même le quartier, pour y habiter, ça reste pour moi un quartier calme", poursuit-elle.

"On a toujours le petit stress"

Mais pour Magali, le quartier n'est pas rassurant. Cette mère de famille a décidé d'inscrire sa fille l'année prochaine dans un autre collège. "Il peut y avoir du deal. Et puis, les enfants sont quand même petits et influençables. Donc je préfère les mettre dans un environnement plus sécurisant. On scolarise nos enfants et au quotidien, on a toujours le petit stress malgré tout", confie-t-elle.

Dans cette affaire, l'adolescent de 15 ans avait déjà été renvoyé de deux autres collèges avant d'arriver à Chenôve. Selon le procureur, il ne présente qu'un antécédent judiciaire pour des faits de dégradations volontaires.