Chassé-croisé sur les routes : les forces de l'ordre vont "tenir le dispositif 24h sur 24"

Le week-end va être plus que chargé sur les routes de France. À l'occasion du premier week-end de départs en vacances du mois d’août, celui du chassé-croisé entre les "juillettistes" et "aoûtiens", Bison Futé a classé la journée de samedi noire pour les départs et orange pour les retours. Contacté par Europe 1, Thierry Barel, commandant en second de la CRS Aquitaine, confirme que les forces de l'ordre seront aux aguets sur les routes.

"Ce qui va différer par rapport aux années précédentes, ce sont les touristes étrangers qui sont beaucoup moins nombreux", explique-t-il. Néanmoins, "on a un réseau routier qui va être assez encombré".

"Faire des pauses toutes les deux heures"

"On va tenir le dispositif 24 heures sur 24 à raison de trois patrouilles permanentes, jours et nuits compris", assure Thierry Barel. "Cela fait une soixantaine de fonctionnaires, tout compris, sur l'ensemble du week-end. Sur des week-ends comme ça, c'est énorme".

Au micro d'Europe 1, le commandant en second recommande aux automobilistes "d'être patients, de penser à faire des pauses toutes les deux heures pour se reposer et, pour les plus courageux, de partir dans la nuit, où il y aura un peu moins de circulation".