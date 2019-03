Chasse aux rats à Paris : des conseils aux habitants pour les faire déguerpir

À Paris, la campagne annuelle de dératisation a démarré lundi. Cette opération de lutte contre la prolifération des rongeurs doit durer quatre mois, contre deux habituellement. Car la capitale compte actuellement deux fois plus de rats que d'habitants.

L'arrêté signé par le préfet de police de Paris le 6 février précise que l'opération ne vise pas à dépêcher une équipe de dératiseurs dans les immeubles, mais à sensibiliser les syndics, les propriétaires, ou encore les commerçants afin qu'ils réalisent eux-mêmes les travaux nécessaires.

>> De 5h à 7h, c'est "Debout les copains" avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Vérifier les caves et assurer la propreté. Bruno Lasalle, directeur adjoint de la direction de protection des populations de la Préfecture de police, supervise la campagne, et donne quelques conseils. "Si possible, il faut descendre à la cave et s'assurer de l'étanchéité des canalisations, et qu'il n'y a pas de communication avec les égouts. C'est vraiment la voie d'accès des rats dans les immeubles. On peut avoir de magnifiques immeubles extrêmement bien entretenus, dans des quartiers magnifiques, avec des caves en très mauvais état", alerte-t-il au micro d'Europe 1.

Les années précédentes, "lorsque les agents de notre unité intervenaient, ils trouvaient des rats dans 10-15% des cas. Ça a augmenté en 2017, et en 2018, on est passé à un cas sur quatre", souligne Bruno Lasalle.

Un dernier conseil porte évidemment sur la propreté des lieux. "S'il y a de la nourriture ou des déchets en surface, les rats ont tout intérêt à y remonter. S'il n'y avait rien à manger, ils resteraient dans les égouts." C'est d'ailleurs là qu'ils sont les plus utiles, puisqu'ils y mangent les détritus.