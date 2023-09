Charles III en France : Bordeaux se prépare pour la visite du souverain

Écologiste convaincu, le roi Charles III a placé l'environnement au cœur de sa dernière étape en France, vendredi à Bordeaux sur d'anciennes terres anglaises, dont il rencontrera le maire écologiste Pierre Hurmic avant de visiter une forêt expérimentale et un vignoble bio. Côté protocole d'accueil, la ville révise encore ses notes. Peu de chances en effet que Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, porte lors de la visite du souverain la paire de tennis qui sied à cet infatigable marcheur.

Des visites préparatoires

Bien conscient des enjeux de la visite royale, l'élu écologiste respectera naturellement le protocole : "Ce n'est pas courant, il y a un peu de stress, je le saluerais en respectant les termes appropriés en anglais. Mais le roi tient beaucoup à parler français, je ne veux pas trop le froisser à parler français. Bon, ce n'est pas du théâtre non plus !". Pas de répétitions mais d'innombrables visites préparatoires. Ce vendredi après-midi la reine Camilla se rendra dans les locaux de l'association caritative bordelaise "Le pain de l'Amitié" qui propose des repas aux sans-abri.

"On s'incline et on lui dit 'Votre Majesté' la première fois et ensuite on dit 'Madame'", explique Philippe Traissac, directeur de l'association qui sera chargé d'accueillir la reine. Tout semble prêt pour les Bordelais.