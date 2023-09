Visite de Charles III en France : le roi a visité le chantier de Notre-Dame

L'agenda de Charles III était bien chargé pour sa deuxième journée à Paris. Ce jeudi matin, après une standing-ovation au Sénat, il s'est adressé aux Parlementaires en français et en anglais. L'occasion pour le roi de plaider pour une entente sur le climat.

Dans l'après-midi, le roi a visité les allées du marché aux fleurs. Ils ont ensuite rejoint le couple Macron sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Charles III et sa compagne Camilla ont rencontré des pompiers présents pendant l'incendie de 2019 et des sculpteurs chargés de la rénovation des chimères et des gargouilles de Notre-Dame. Les responsables du chantier expliquent où en sont les travaux. "Commençons par suivre la flèche", a rapporté un responsable de chantier au couple princier.

Pour des raisons de sécurité, le souverain, la reine et le couple présidentiel ne se sont pas approchés du chantier. Ils ont pu saluer de loin les ouvriers rassemblés à 33 mètres au-dessus du sol sur les balcons de la cathédrale.

"Il me tarde de visiter cette magnifique cathédrale"

Charles III, visiblement intéressé par les questions techniques, s'était, lui-même, occupé d'une autre restauration il y a 30 ans, celle du château de Windsor qui avait été partiellement détruit par un incendie. C'est pourquoi il tient absolument à revenir dès que la cathédrale sera de nouveau ouverte au public. "Après avoir été consterné par les scènes de dévastation qui ont suivi le terrible incendie il y a quatre ans, il me tarde de visiter cette magnifique cathédrale", a déclaré le souverain. La reconstruction de Notre-Dame de Paris devrait, en principe, s'achever à la fin 2024.