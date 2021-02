Chandeleur : voici quelques idées pour des crêpes plus originales que la crêpe au sucre

Vous dégusteriez bien une petite crêpe en ce jour de Chandeleur ? Europe 1 a interpellé au hasard des passants dans les rues de Paris et le constat est sans appel : il y a un classique indémodable. "Ma crêpe préférée ? La crêpe au sucre, la basique", confie ainsi cette habitante. "La citron-sucre", pour une autre, "nutella et au sucre", pour cet enfant, et encore et toujours "la crêpe au sucre" pour cet autre badaud. Une valeur sûre, donc, pour beaucoup de Français.

Sucré-salé et sorbet mangue

Rose, elle, a décidé d'innover pour le goûter : "chèvre, courgettes et miel. Moi, j'aime bien le mélange sucré-salé. Du coup, je me suis dit 'allez, on va essayer'. C'était pas mal, mais je ne peux pas dire que c'était ma préférée !" Une recette qui pourrait faire saliver Bruno, crêpier depuis 25 ans et lauréat du prix de la crêpe la plus originale de Paris. La combinaison gagnante : patate douce, poire, fromage de brebis et sirop d'érable.

"J'aime bien la création au niveau des galettes et des crêpes. Sortir des sentiers battus, tester des nouvelles saveurs, des nouvelles combinaisons. On s'apprête à changer de carte. J'adore ça". Comme crêpe originale à faire chez soi, Bruno conseille de "faire un sorbet à la mangue, nappage de chocolat, noix de coco râpée et chantilly à la mandarine". Sur le trottoir, Bruno a installé une petite table avec des crêpes à emporter. Elles sont nature, à garnir chez soi, avec le risque que la plupart des clients finissent par y mettre... du sucre.