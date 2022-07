Canicule : la chaleur s'installe dans le sud-ouest

Deuxième épisode de fortes chaleurs cette semaine en France. Températures attendues jusqu'à 38 degrés, 45 de ressenti même. Cette vague de chaleur a déjà commencé par endroits, comme à Toulouse où Météo-France attend jusqu'à 37 degrés ce lundi. Il faisait déjà très chaud ce matin et la barre des 30 degrés a été franchie vers 11 heures pour dépasser les 32 degrés à midi.

Rester à l'intérieur

"Je prends les précautions nécessaires mais dans les appartements, il fait très chaud. 35 degrés à l'intérieur, c'est assez difficile à tenir", explique Michèle, accablée par la chaleur en revenant du marché.

Les artères ensoleillées de la ville sont désertées au profit des trottoirs et des ruelles à l'ombre. Florie est sortie avec ses deux enfants pour prendre l'air, mais avec toutes les précautions. "On met les chapeaux, et on essaye de rester à l'ombre. On ne sort que le matin, on hydrate les enfants, et l'après midi, on reste à la maison ou on va à la piscine", souligne la mère de famille.

Les travailleurs adaptent leurs horaires

Ceux qui travaillent en extérieur n'ont pas vraiment le choix. C'est notamment le cas de Sébastien, façadier. Il a dû retirer un élément en plastique sur son échafaudage pour que ce soit supportable. "On met une bâche normalement sur les échafaudages pour éviter que la poussière tombe en bas. Et là on l'a enlevé parce qu'avec les chaleurs, ce n'est pas possible, c'est comme si on travaillait dans une serre en plein cagnard et ça monte rapidement à 40 degrés."

Son secret est de boire beaucoup. Il a aussi adapté ses horaires. Lui et ses employés commencent plus tôt, finissent plus tôt, vers 15 h, juste avant les plus fortes chaleurs.