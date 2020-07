Ceviche, burger et salade de fruits : voici un menu gourmand et équilibré pour l'été

Pas question, en ce début d'été, de se mettre à faire chauffer l'appareil à raclette ou de passer toute l'après-midi à préparer une bûche pâtissière : en juillet et en août, les repas plus légers reprennent leurs droits sur les tables des familles françaises. Sur Europe 1, Marion Sauveur nous invite à concocter un menu estival pour tourner le dos aux excès du confinement, pendant lequel les Français ont pris en moyenne deux kilos et demi. Il y aura un ceviche en entrée, un burger en plat et une salade de fruits en dessert.

Le ceviche, à cuisiner très frais

On commence par le ceviche, une spécialité péruvienne. Il s'agit d'une salade de poisson cru assaisonnée de citron. On choisit le carrelet, qu’on appelle aussi la plie, un poisson plat à la chair fine, reconnaissable à ses taches oranges. C'est un poisson maigre, à chair blanche. Pour le ceviche, il faut toujours choisir un poisson très frais.

La recette - Détailler le filet en lamelles assez fines, de 4 millimètres d’épaisseur - Faire mariner ce poisson pendant une heure avec du citron vert, de l’huile d’olive - Rajoutez un piment, comme du piment d’Espelette ou du piment oiseau - Mettez le poisson dans un plat avec l’oignon rouge émincé - Ajoutez les lamelles de courgettes et de poivron, des petits cubes de tomates et de la coriandre émincée - Assaisonnez du jus de citron vert et de l’huile d’olive - Rajoutez un petit zeste de citron vert - Vous pouvez servir ce ceviche de légumes avec du pain grillé, frotté à l’ail, et même faire des tartines avec un petit fromage frais et votre ceviche par dessus

Un burger revisité avec des aubergines

Passons maintenant au burger. Qui a dit qu'il était forcément gras ? Pour l'été, on va utiliser là aussi les légumes d’été en masse pour un repas un peu plus digeste. On va notamment remplacer le pain par de l’aubergine, ce qui permet d'effacer le côté bourratif du pain.

La recette - Découpez l'aubergine en rondelles assez épaisses - Les badigeonner d'huile d'olive et enfourner 15 minutes à 200 degrés - Pour le burger, découpez les tranches de tomates - Préparant deux feuilles de laitue - Cuire le steak haché deux à trois minutes minutes de chaque côté - Pour le fromage, utilisez de la cancoillotte, le fromage français le moins calorique (à peine 49 calories pour une portion de 30 grammes) - Pour l'accompagnement, prenez des petites pommes de terre nouvelles, coupées en deux ou trois - Les cuire au four avec un peu d’huile d’olive et du romarin, avec de la fleur de sel en fin de cuisson

La salade de fruits couronnée par son granola maison

Enfin, en dessert, la salade de fruits réserve quelques surprises et peut se révéler tout à fait gourmande, en mélangeant divers fruits avec un assaisonnement malin. Cerise sur le gâteau, le granola maison permet de transformer ce dessert en une sorte de petit crumble délicieux.