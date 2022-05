Cette entreprise mise sur le sport au travail, et réduit le nombre d'accidents sur place

Avez-vous déjà fait du sport au travail ? Dans les ateliers Gerflor à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, la scène est ordinaire. Avant chaque prise de poste, chacun des 400 ouvriers du site de production a droit à son petit quart d'heure de sport, même ceux qui embauchent à 4 heures du matin. C'est un éveil musculaire pour préparer le corps au travail physique, explique Sophie, coach professionnelle : "Ce sont des exercices très faciles. On étire tout le corps, on part du cou, épaules, dos... Par exemple, on fait des flexions du dos. On s'est adapté aux gestes répétitifs qu'ils font durant leur journée de travail", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Plus de lumbago depuis le début des exercices

Les exercices sont obligatoires. Les salariés, comme Rebecca, cariste, sont ravis : "C'est très bien. Ça permet de détendre les muscles avant de travailler. Parce que nous, quand on monte sur le "frontal" (un véhicule Fenwick), on tourne souvent la tête", assure-t-elle. "Quand on fait la marche arrière, quand la charge est devant, on tourne aussi... donc ça fait des problèmes aux trapèzes."

Depuis qu'ils font des exercices le matin, "avec l'éveil musculaire", plus de problèmes, précise la cariste. "Avant, j'avais beaucoup de lumbagos. Maintenant, avec l'éveil musculaire, je n'en ai plus du tout. C'est pour cela que c'est merveilleux", se réjouit Rebecca.

Jusqu'à sept accidents auparavant, zéro depuis

Des bienfaits qui se traduisent effectivement sur l'accidentologie au travail, confirme le directeur "manufacturing", Emmanuel Arcondara, à l'origine du projet : "On a fortement réduit les problématiques de sécurité. Avant, on avait six à sept accidents, ou presque accidents, par an. Maintenant, ils ont totalement disparu."

L'initiative est tellement bénéfique que d'ici quelques semaines, ce sont les 400 salariés des bureaux qui vont s'y mettre.