«Cette année, c'est horrible» : en Alsace, il n'a pas plu une goutte d'eau depuis presque 40 jours

Beaucoup de chaleur et si peu de pluie. Depuis plusieurs semaines, le nord de la France est confronté à un épisode de sécheresse important. Malgré un printemps pluvieux, le vent d'Est couplé à un ciel dégagé a favorisé l'évaporation des sols. Résultat, la sécheresse tue les plantes et attisent les feux, comme dans les Vosges où un incendie fixé depuis mardi soir a dévoré 30 hectares de forêt.

Une situation quasi-exceptionnelle

Pire, en Alsace, il n'a pas une goutte de pluie depuis plus d'un mois. Si ce n'est pas la première fois, c'est tout de même assez exceptionnel. Alors, dans le jardin de Maria, les plantes se dessèchent rapidement. Rosiers et plants de tomates grillent au soleil. "Le gazon n'est plus du tout vert, il est plutôt jaunâtre voir inexistant. Cette année, c'est horrible", estime l'Alsacienne, qui assure ne pas se souvenir de la dernière fois qu'elle a vu une goutte de pluie tomber.

Il faut dire qu'il n'a pas plu une seule goutte de pluie en Alsace depuis la mi-mai, constate Christophe Mertz, météorologue pour Atmo-Risk. "On est vraiment sur un phénomène de sécheresse assez remarquable", explique-t-il au micro d'Europe 1.

De nouvelles pluies attendus dès la semaine prochaine

"On est vraiment une des régions les plus touchées. Sur Strasbourg, par exemple, on va atteindre une quarantaine de jours sans pluie d'ici le week-end, ce qui représente la troisième période la plus longue, sans pluie jamais observée depuis qu'on fait des relevés météo en Alsace depuis 1924", ajoute le météorologue.

La bonne nouvelle, c'est que des orages sont attendus dans la région en début de semaine prochaine. Mais quelques pluies localisées ne suffiront pas à nourrir durablement une terre déjà assoiffée.