Pourquoi la sécheresse fait son retour dans le nord de la France, après seulement 3 semaines de beau temps ?

Du soleil à Reims, Tours, Strasbourg et de la pluie à Toulon, Marseille et Nice. Fait rare en France, depuis presque trois semaines, le soleil brille de mille feux dans le nord de la France, grâce à la présence d'un anticyclone situé sur les îles britanniques. Grâce à ce phénomène météorologique, aucun nuage n'est vu à l'horizon. Mais en contrepartie, la sécheresse refait parler d'elle. Après des mois de mars et avril pluvieux, le nord de l'Hexagone fait face à une sécheresse qui gagne rapidement du terrain. Mais comment l'expliquer ? Europe 1 fait le point.

Un vent sec

Contrairement à la sécheresse classique qui met plusieurs mois à s'installer, l'épisode de sécheresse que vit la France est extrêmement rapide. En seulement trois semaines, le surplus d'humidité dans les sols grâce au printemps pluvieux, a disparu. En cause : un ensoleillement maximal grâce à l'anticyclone, couplé à des températures estivales et surtout, un vent venu du Nord-est nommé la bise, le pire de tous.

En été, ce vent dessèche rapidement les sols et les végétaux, l'air qu'il transporte ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 30%. Ce dernier souffle quasiment en continu sur la partie nord du pays. En clair, toutes les conditions sont réunies pour que ce type de sécheresse, également appelé "sécheresse éclair" aux États-Unis, s'installe bien plus rapidement que d'habitude.

Explications

Le dérèglement climatique en cause ?

La France n'est pas la seule concernée. Le Royaume-Uni, la Belgique ou encore une grande partie de l'Allemagne sont aussi touchés. Et la pluie ne devrait pas faire son retour avant la mi-juin, ce qui devrait encore aggraver la situation. Sur Twitter, le docteur en agroclimatologie Serge Zaka s'inquiète de l'impact de cet épisode météorologique sur l'agriculture, notamment sur les cultures d'été, comme le maïs ou la pomme de terre : "Ce sont les cultures qui souffrent le plus car leur racine ne sont pas profondes. On peut observer un ralentissement de croissance qui pourra reprendre si les conditions s'améliorent", explique-t-il.

Si le phénomène n'est pas dû au dérèglement climatique, ce dernier multiplie les sécheresses "éclair" note une étude publiée dans le magazine américain Science. Désormais, presque 75% de la planète est concerné par le phénomène.