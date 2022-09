«C'était génial de revoir mes amis !» : à Strasbourg, les écoliers fous de joie pour la rentrée

Nouvelles trousses, nouveaux cartables, grands sourires ou regards anxieux : c'était la rentrée pour 12 millions d'enfants et d'adolescents ce 1er septembre. Cette année, aucun masque à l'horizon. Écoliers, collégiens, et lycéens ont pu donc découvrir les visages de leurs nouveaux camarades de classe et de leurs enseignants. À Strasbourg, la cloche n'a pas encore sonné que les élèves se ruent hors des grilles pour se jeter dans les bras de leurs parents.

"C'était très bien !", peut-on entendre dans la foule des nouveaux écoliers. Une première journée visiblement réussie, notamment pour Paul qui vient d'intégrer le CP. Ce matin, pourtant, ce n'était pas si bien parti confie son père au micro d'Europe 1 : "Ce petit garçon était en pleurs ce matin, la maîtresse a dû le tirer de sa maman !" Finalement, tout est bien qui finit bien, "ce soir il est en pleine forme et tout content".

"Elle était hyper contente de retourner à l'école"

"C'était super !" Les enfants ont apparemment adoré revenir à l'école et retrouver leurs copains. Louise, elle, est rentrée en CE2 cette année. "On a fait des petits exercices pour voir si on savait bien tout refaire après les vacances", explique-t-elle. "C'était génial de revoir mes amis, c'est cool !" Sa mère n'était quant à elle pas très inquiète lorsqu'elle a amené Louise à l'école ce matin : "Elle était hyper contente de retourner à l'école".

D'autres ont changé d'établissement et sont passés du côté de la cour des grands. Louis et Rayan sont désormais en sixième, mais ils sont tout contents de revenir devant leur ancienne école. "Je suis venu pour retrouver mes anciens copains parce qu'il y en a qui ont redoublé et ils me manquent un peu. Ça fait bizarre de revenir ici parce que ça nous remémore des souvenirs ! La rentrée au collège, ça change beaucoup", avouent les deux adolescents. Ils ont tout de même passé une bonne journée : une chasse aux trésors a été organisée dans leur nouveau collège.