«C'était assez chaotique» : à Saint-André, la violence de l'incendie frappe les riverains et les touristes

La bataille a duré toute la nuit et n'est pas terminée. Dans les Pyrénées-Orientales, un incendie décrit comme très violent s'est déclenché au milieu de trois communes touristiques, Saint-André, Argelès-sur-Mer et Sorède, en fin d'après-midi. Près de 3.000 campeurs ont été évacués, face à la progression de ces flammes de plusieurs mètres de haut.

De nombreux canadairs mobilisés

"Le feu s'est déclaré peu après 17 heures et a parcouru 480 hectares dans une zone périurbaine à forte concentration touristique. La situation était particulièrement délicate en raison de la chaleur intense, de la sécheresse et de vents tourbillonnants jusqu'à 80 km/h", a précisé la préfecture du département.

Et rien ne résiste à l'incendie, notamment les bouteilles de gaz utilisées par les campeurs, qui explosent avec la chaleur. À Saint-André, les habitants du village sont inquiets face aux futurs dégâts. De son appartement, Morgane a regardé pendant des heures le ballet incessant des avions et des hélicoptères. "En face de moi, j'ai cinq Canadair" qui combattent les flammes, note-t-elle au micro d'Europe 1. "On a vu la fumée devant notre appartement qui s'est vite propagée avec le vent. Ça nous a fait un peu peur quand même", assure la riveraine.

"On était complètement dans la fumée"

Dans les communes aux alentours, les touristes sont très nombreux. Michaël est en vacances dans la région. Sur la route, il s'est retrouvé en plein cœur du brasier. "C'était assez chaotique. Le feu avait traversé la chaussée et les pompiers étaient pris entre deux feux. Il y avait des arbres effondrés et des poteaux électriques effondrés qui brûlaient. Des maisons malheureusement semblaient aussi touchées. Tous les jardins étaient brûlés, les façades étaient noircies. On était complètement dans la fumée, les gens étaient dehors. On entendait également énormément d'explosions toutes les trois, quatre ou cinq minutes", ajoute l'estivant.

Des milliers d'habitants et de campeurs ont donc été mis cette nuit en sécurité, notamment dans des gymnases, en attendant que la situation ne revienne à la normale. Et finalement, dans la nuit de lundi à mardi, les occupants de trois des quatre campings évacués ont pu retourner sur leur lieu de villégiature.

L'incendie n'a pas fait de victimes parmi la population, mais 17 pompiers ont été légèrement blessés, a expliqué la préfecture sur X, anciennement Twitter.