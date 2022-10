«C'est un monde magique !» : les jeunes générations à l'assaut de l'Égypte antique

Cette année 2022 est une année égyptienne qui marque deux anniversaires majeurs pour l'égyptologie : le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon et les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Les fans du monde antique égyptien sont en ébullition, mais l'engouement se vérifie également auprès des jeunes générations. Les enfants et les adolescents sont subjugués par les pharaons et la civilisation égyptienne. Un constat qui se vérifie notamment à l'exposition "Toutânkhamon, à la découverte du pharaon oublié" visible à Lyon depuis la semaine dernière.

Un monde qui continue de fasciner

Au cœur de l'exposition, les yeux des élèves de sixième du collège Émile Zola de Belleville sur Saône ont les yeux écarquillés. "Pour moi c'est un monde magique !", explique Agathe, 11 ans. L'adolescente est fascinée par les représentations de Toutânkhamon. "Je suis passionnée par l'Égypte, Toutânkhamon et les pharaons dont on a perdu les traces. J'aime beaucoup le suspense quand on va découvrir la tombe." Agathe n'en perd pas une miette. "C'est surprenant aussi la quantité d'or, les bijoux, les merveilles. J'adore !"

© Jean-Luc Boujon / EUROPE 1

L'exposition interactive et à base de reproductions d'objets, retrace la découverte du tombeau par l'archéologue Howard Carter en 1922. Les élèves sont conquis. Ils sont vifs pour répondre aux questions de la guide et tendent l'oreille face à ses explications. Pour Marine Bourdier, responsable de l'exposition, l'Égypte parle aux plus jeunes. "C'est vrai que c'est beau et surtout mystérieux aussi, notamment les pyramides, ces sarcophages, ces tombeaux cachés dans la montagne. Ça attire beaucoup l'attention des jeunes."

Si certains se sont amusés à prendre des selfies avec la momie de Toutânkhamon, ils s'accordent tous à dire que l'exposition les a ravis.