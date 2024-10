«C’est un massacre» : le village de Limony en Ardèche constate les dégâts des inondations

Des inondations historiques. "Nous n'avions pas connu de tels épisodes depuis 40 ans", a souligné Michel Barnier ce matin. En une journée, il est tombé six mois de pluie en Ardèche. Après le déluge, place à la détresse. Les habitants de Limony (Ardèche) constatent des dommages considérables.

"On est content de ne pas être morts"

Si les dégâts ont été nombreux, aucun blessé n’est à déplorer. "On est content de ne pas être morts parce que, ce que j'ai vu là, je ne souhaite à personne de le voir. D'un coup, j’ai vu arriver une vague qui mesure 1m50 et tous les arbres le long du ruisseau sont tombés comme un château de cartes. C'est un massacre", exprime Guy, un habitant dont la maison a été ravagée.

Une partie du village submergée

Alors qu’une partie d’un village s’est retrouvée sous l’eau, des habitants ont dû être hélitreuillés d’urgence. "On avait des gens sur les toits, sur les balcons, mais aussi des enfants sur les balcons, avec leurs parents qui attendaient l'hélicoptère. C’étaient des moments très stressants", raconte le maire Richard Molina.

Le département est repassé en vigilance orange pour ce vendredi, mais certains habitants ne peuvent pas regagner leur maison, la situation jugée trop dangereuse. C’est le cas de Coralie qui décrit sa situation désastreuse. "La piscine est noyée sous de la boue et il n'y a plus rien qui existe dans le jardin. Dans la maison, il y a au moins 3 cm de boue dans toutes les pièces", relate-t-elle. À Limony, l'électricité est toujours coupée 24 h après ces pluies jamais observées dans la région. Ce vendredi matin, plus aucun département n'est en vigilance rouge.