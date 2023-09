«C'est très important», en Martinique, les élèves portent l’uniforme du primaire à la terminale

Alors que le ministre de l’Education Gabriel Attal doit dévoiler "les modalités d’expérimentation de l’uniforme" dans les établissements scolaires, dans certains territoires, l’uniforme est déjà ancré dans les mœurs. En Martinique, la quasi-totalité des établissements publics du secondaire a adopté cette tenue unique. Mais concrètement, comment les élèves et les parents le vivent-ils au quotidien ? Pour l'occasion, Europe 1 s’est rendue dans un collège du centre de la Martinique.

"Il n'y a pas de discrimination"

Un jean bleu et un polo blanc, la simplicité de l'uniforme fait visiblement l'unanimité parmi les élèves de troisième. "Tu n'as pas à choisir le matin ta tenue, tu sais ce que tu vas mettre", apprécie une jeune collégienne au micro d'Europe 1. Si cela permet de gagner du temps au réveil, l'uniforme présente aussi des avantages sociaux comme le souligne ce père de famille : "c'est bien comme ça, au moins il n'y a pas de discrimination."

Mais le port de l'uniforme à l'école peut être problématique à certain moment. "C'est pratique pour tous les jours mais en même temps, on a envie de porter autre chose", reconnaît cette jeune martiniquaise. Et pourtant, ces élèves devront respecter ce code couleur pour le reste de l'année.

"Tout le monde est logé à la même enseigne"

Bleu et blanc, un avantage économique pour Valérie, mère de deux garçons. "En tant que maman, je suis pour l'uniforme. C'est très important, surtout au niveau des dépenses parce que la vie est très chère. En plus, il n'y a pas de logo", se réjouit-elle. L'uniforme est aussi un principe d'égalité entre les élèves selon Lucie, assistante d'éducation. "Comme ça, il n'y a pas de différence. Tout le monde est en bleu et blanc. Il n'y a pas de marque définie, les élèves ne viennent pas avec de grosses marques sur les vêtements. Tout le monde est logé à la même enseigne."

En Martinique, seuls deux établissements publics du secondaire n'imposent pas l'uniforme pour cette rentrée 2023.