Quel est le secret du bonheur ? Une étude menée par Harvard livre la réponse

"Il en faut peu pour être heureux", chantonnait notre ami Baloo. L'ours du Livre de la jungle avait-il raison ? Selon une étude menée par des scientifiques de l'université d'Harvard aux États-Unis depuis 86 ans, il existerait une recette du bonheur et elle serait plutôt simple à appliquer.

Une clé du bonheur, les relations sociales

Cette étude a été lancée en 1938 sur 724 adolescents issus de divers milieux économiques et sociaux (des quartiers défavorisés aux plus riches ; le président John F. Kennedy en a même fait partie) avant d'être élargie aux partenaires et descendants des premiers participants. L'objectif était de les suivre tout au long de leur vie en contrôlant régulièrement leur état physique, mental et émotionnel.

D'après cette étude, la clé du bonheur résulterait dans l'intensité des relations sociales. "Le lien personnel crée une stimulation mentale et émotionnelle qui booste automatiquement l’humeur, alors que l'isolement l'étouffe", avance le docteur Robert Waldinger, directeur de l’étude, sur le Harvard Health Blog. Les relations sociales affectent notre corps et modifient notre physiologie. Il est donc important de se concentrer sur les relations positives et de laisser partir les personnes négatives de votre vie, ou du moins de minimiser vos interactions avec elles, indique l'étude.

Autre clé, lâcher prise

Autre clé du bonheur, se concentrer sur ce qui est important, autrement dit lâcher prise. D'après les analyses des scientifiques, les seniors avaient plus tendance à se concentrer davantage sur ce qui est important pour eux et ne se souciaient pas des petites choses comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient plus jeunes, selon le directeur du projet. "Ils ont tendance à se rendre compte à quel point la vie est courte et ils sont plus susceptibles d'accorder plus d'attention à ce qui les rend heureux maintenant", explique le Dr Waldinger. D’autres recherches le confirment, les personnes âgées sont plus aptes à abandonner les échecs du passé.

"Lorsque vous êtes plus âgé, vous avez plus de possibilités de reprendre les activités que vous associez au bonheur", ajoute-t-il. Danser, chanter, dessiner... Repensez aux activités qui vous rendaient heureux quand vous étiez enfant et reprenez-les.