«C'est le reflet des réalités sociales» : l'Histoire de la cuisine parisienne s'expose à la Conciergerie

Un voyage dans l'Histoire de la gastronomie français. C'est ce que promet l'exposition à la Conciergerie "Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen-Âge à nos jours". Du Moyen-Âge en passant par la cour de Louis XIV, jusqu'au premier dîner d'État de la reine Elisabeth II en France, l'exposition installe dans les visiteurs dans la cuisine parisienne. Car la ville Lumière a vu apparaître le premier restaurant moderne.

Choisir à la carte, une nouveauté

Au menu : omelette au sucre, concombre à la poulette ou encore morue à la Provençale. Et c'est dans les jardins du Palais royal que le concept des terrasses est né. "Le vrai changement qui s'opère à la fin du 18e siècle, c'est vraiment d'aller à l'extérieur, dans un lieu où, d'abord, il y a des critères d'hygiène et surtout un service personnalisé", explique au micro d'Europe 1, Cécile Ribes, administratrice de la Conciergerie.

"Vous pouvez choisir ce que vous voulez manger sur une carte, ce qui est une nouveauté, parce qu'avant, on vous imposait ce que vous deviez manger à prix fixe. Donc ça devient un vrai loisir", poursuit-elle. Un loisir qui rapidement se diversifie sans cesse avec ses bistrots, bouillons et cafés.

Un reflet de la société

"C'est le reflet des réalités sociales d'une certaine époque. Plus tard, au 19e siècle, notamment avec les bouillons au restaurant, on va commencer vraiment à s'adresser à une clientèle aussi beaucoup plus populaire", ajoute Cécile Ribes.

Une clientèle populaire pour la capitale mondiale de la gastronomie. Sous les voûtes de la Conciergerie, où on trouve de vieilles cartes et des récits de repas historiques, et aussi une flèche de la Sainte Chapelle en chocolat. Mais attention à l'indigestion.