«C'est la première fois qu'on voit des dégâts comme ça» : après les inondations, la ville d'Annonay démarre le nettoyage

La vigilance rouge est enfin levée mais Météo France maintient des dizaines de départements en vigilance orange. Ce jeudi, de fortes pluies suivies d'inondations ont provoqué d'importants dégâts partout dans le pays. Dans la commune ardéchoise d'Annonay, l'eau commence enfin à se retirer des rues de la ville. Dans le centre-ville, un spectacle de désolation s'offre aux habitants. La boue s'est infiltrée partout dans les rues, accompagnée de branche et de troncs d'arbres charriés par les eaux.

Déblayer au plus vite les rues

Il faut dire que la commune a été noyée, avec près de 600 millimètres de pluie relevés en seulement 24 heures. Malgré encore quelques gouttes qui sont tombées cette nuit, les services municipaux s'activent pour dégager les voies de circulation. Près de 17 personnes sont mobilisées depuis 4 heures du matin.

"Ce matin déjà, on va déblayer de gros branchages, tout ce qu'on a à évacuer à la déchetterie. Et il y en a énormément", note le responsable de la propreté urbaine d'Annonay au micro d'Europe 1. "Après, nous, c'est vrai qu'on va d'abord se consacrer sur les voies publiques, les places. Là, on va essayer de faire au mieux pour que les commerçants puissent aller jusqu'à chez eux", poursuit-il.

La visite de ministres programmée

Et l'élu le reconnaît : jamais, il n'avait vu un tel spectacle. "J'ai 50 ans, ça fait 43 ans que j'habite Annonay. C'est la première fois qu'on voit des dégâts comme ça. Ça fait mal au ventre", confie-t-il. Dans quelques heures, les commerçants doivent retrouver le chemin de leurs boutiques. Ils vont, eux aussi, reprendre le nettoyage de leurs boutiques qu'ils avaient commencé, en attendant la venue de deux ministres sur place ce vendredi après-midi.

Face à l'ampleur des dégâts, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et Nicolas Daragon, chargé de la Sécurité du quotidien, échangeront avec les sinistrés, alors qu'Annonay s'apprête à vivre au ralenti ce vendredi, puisque les établissements scolaires vont tous rester fermés.