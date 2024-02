«C'est important d'être ici» : à Auschwitz, de jeunes strasbourgeois face au devoir de mémoire

"Le 7 octobre 2023 aura été le plus grand massacre antisémite de notre siècle". Lors de l'hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël, Emmanuel Macron a souligné l'horreur du massacre dans lequel plus de 1.160 personnes ont été tués. "Ce jour du 7 octobre, l'indicible a resurgi des profondeurs de l'Histoire" a notamment dit le chef de l'État. Une allusion à l'extermination de 6 millions de Juifs par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte que des lycéens de Strasbourg ont visité le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, le plus grand camp d'extermination en Europe.

"Ça fait vraiment mal au cœur"

Après avoir marché plus de trois heures entre les anciens baraquements du camp d'extermination, Aurélia, 18 ans, se sent bouleversée. "C'est pas facile de voir tout ça. On l'a déjà vu en cours, mais maintenant, de le voir avec les preuves, ça fait vraiment mal au cœur", explique la lycéenne, les larmes aux yeux.

Une peine partagée par Eliott, dont l'histoire familiale fait écho à celle des millions de Juifs tués durant le régime nazi. Et il s'inquiète d'ailleurs de voir resurgir l'antisémitisme en France. "Je trouve que c'est vachement important ce qu'on fait. Surtout dans le contexte actuel, avec le conflit entre Palestine et Israël", souligne le jeune homme. "Pendant la cérémonie, on nous a dit que la jeunesse devait éviter de reproduire les erreurs du passé. Donc, c'est important d'être ici", ajoute le Strasbourgeois.

Mémoire du souvenir dans un contexte de multiplication des actes antisémites

Depuis le 7 octobre 2023, les actes antisémites se multiplient dans l'Hexagone. En 2023, le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) a enregistré une augmentation de près de 1.000% des actes antisémites. Et selon le CRIF, 10% de ces actes interviennent en milieu scolaire. Un chiffre qui s'accentue un peu plus à chaque nouvelle crise confirme Alain Cornel, professeur d'histoire géographie. "C'est quelque chose de récurrent. Il y a eu plusieurs moments où il y a eu des tensions comme ça, plus vives. En cours, on peut les amener à réfléchir, à travailler sur les documents, mais la visite ici, elle a un retentissement un peu plus important encore", se félicite néanmoins l'enseignant.

Dès la rentrée prochaine, la région Grand Est va doubler le nombre d'élèves invités à se rendre sur le site d'Auschwitz-Birkenau.