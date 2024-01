«C'est fluide en fait» : sur l'A13, le voyage serein des possesseurs de voiture électrique

Petit à petit, le marché automobile français retrouve des couleurs. En 2023, plus d'1,7 million d'autos ont été immatriculées sur le territoire, un chiffre en augmentation, mais qui ne renoue pas encore avec les performances d'avant Covid.

Grand gagnant de cette année 2023 : les voitures électriques. Avec quasiment 300.000 unités écoulées, la fée électrique signe sa meilleure année. Et si les petites autos électriques rencontrent un franc succès, les berlines et autres SUV à batterie destinés à avaler les kilomètres gagnent aussi en popularité.

"Ça nous oblige à faire des pauses"

Sur une aire de l'autoroute A13, ils sont nombreux à faire le retour des vacances en électrique. Café à la main, Laetitia profite d'un premier arrêt sur la route du retour des vacances. Le temps pour sa berline électrique flambant neuve de recharger ses batteries. "Ça ne fait que quinze jours que j'ai la voiture. Je découvre un peu. J'ai déjà fait 2.000 kilomètres avec", explique-t-elle. "Ça s'est bien passé", ajoute-t-elle en regardant son auto. "C'est fluide en fait".

"J'ai dû faire plusieurs arrêts évidemment. Sur une distance de 750 kilomètres, j'ai fait à peu près quatre arrêts. Mais en fait, ce n'est pas plus mal parce que ça nous oblige à faire des pauses", souligne la conductrice.

Des prix qui varient du simple au double sur les aires

Et pour les propriétaires de certains modèles comme Cyril, trouver une borne de recharge n'est même plus un souci. "Dans ce véhicule, il y a un planificateur d'itinéraire qui annonce les bornes et le taux d'occupation. Quand on arrive dans la voiture, on n'a rien à faire, on met juste la destination et c'est le véhicule qui se charge de tout. Par exemple, on va en Normandie et le véhicule nous a dit : 'Voilà, à vous de vous arrêter à cette borne-ci et chargez au moins jusqu'à 56 % pour poursuivre votre trajet'", explique-t-il.

Mais l'avantage le plus important reste pour lui, le coût de l'énergie. "L'électricité, c'est trois fois moins cher que l'essence environ", souligne-t-il. Seul bémol, sur autoroute notamment : des tarifs très variables selon les aires. Ainsi, le prix de la recharge peut aller du simple au double en fonction du type de bornes et de l'opérateur.