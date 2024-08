«C'est de la maltraitance» : à Noisy-le-Sec, le calvaire des habitants d'une tour de 18 étages, privés d'ascenseur

REPORTAGE

Dans une tour de Noisy-le-sec, en Seine-Saint-Denis, les deux seuls ascenseurs sont en panne depuis trois semaines. Une situation gênante et même dangereuse quand on sait que l’immeuble fait 18 étages. Parmi les habitants, tous pestent et s’épuisent chaque jour dans l’escalier tandis que de nombreuses personnes âgées ou vulnérables sont même purement et simplement bloquées chez elles, faute d’avoir la force de prendre l’escalier. Europe 1 est allée à leur rencontre.

296 marches à gravir

Les bras chargés de courses, le mari de Kheira est à bout de souffle. Il vient de gravir 296 marches pour atteindre son appartement du 18ème étage. Mais c'est surtout sa femme qui l'inquiète. Enceinte de neuf mois, Kheira ne peut tout simplement plus sortir de chez elle. "Même pour prendre l'air, je ne peux pas", confirme-t-elle tristement. "Lorsque j'ai essayé de monter les escaliers, j'ai eu des contractions, donc j'ai appelé les urgences".

"Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas que je bouge de l'appartement, que je ne prenne pas les escaliers car c'était trop risqué", poursuit-elle. Face à cela, la jeune femme a essayé de contacter son bailleur, mais sans succès. "J'ai envoyé des mails, j'ai expliqué ma situation. Je leur ai dit que s'il m'arrivait quoi que ce soit, ils seraient responsables. Ils ne m'ont même pas répondu. C'est comme de la maltraitance, ça !", s'offusque la future maman.

Impuissance

Plus bas, Rosana, 82 ans, arrive à peine à monter l'escalier avec sa canne. Sa voisine l'aide, mais elle est scandalisée. "Le premier ascenseur est tombé en panne au mois d'avril. Donc un bon bailleur, dans une tour de 18 étages, quand un ascenseur est en panne, le répare en prévision, si le deuxième tombe en panne. Parce que c'est facile de dire 'de toute façon, c'est les vacances, il ne va pas y avoir grand monde dans la tour'... Si, il y a du monde !", s'agace-t-elle.

"Le peu de gens qui est resté là, ce sont des personnes âgées et des personnes malades", finit-elle par conclure. Et la colère continue de monter dans l'immeuble car pour l'instant aucune date de réparation n'a été annoncée.