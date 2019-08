Ces questions que l'on n'ose pas poser sur l'infidélité

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Pourquoi trompe-t-on son conjoint ? Que cela veut-il dire pour son couple ? Et pour soi-même ? Lundi, dans Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc analyse ce qui se cache derrière la notion d'infidélité et répond aux questions souvent tabous que l'on se pose à ce sujet.

Est-ce que tromper signifie ne plus aimer ?

"Dans certains cas, quand il y a des tensions de couple, ce peut être une envie de punir mais ce n'est pas systématique. On a souvent le sentiment dans un couple que l'autre nous appartient, qu'il regarde dans la même direction. Quand l'autre regarde ailleurs, on croit qu'il ne nous aime plus. Il y a alors une idée de fracture et de blessure personnelle. Pourtant, l'individu qui va vivre cette aventure cherche souvent à accueillir une émotion, une curiosité. Ce n'est ni à flatter, ni à juger. L'infidélité, cela parle de l'individu lui-même et pas forcément du couple."

Faut-il avouer à son conjoint qu'on l'a trompé ?

"C'est compliqué. Nous faisons des pas justes et des faux pas mais on doit prendre soin de l'autre. Arriver en disant à son conjoint 'je t'ai trompé', c'est une brusquerie et ça raconte souvent davantage sa propre culpabilité, une demande de pardon. C'est souvent plus douloureux qu'autre chose."

L'infidélité est-elle le signe que le couple va mal ?

"Pas toujours. Cela peut être le cas quand l'une ou l'autre des personnes manque d'épanouissement, de lumière. Mais parfois, c'est simplement une histoire de liberté personnelle, de conquête personnelle, de ses capacités d'aller explorer des choses de soi que l'on n'irait pas explorer avec son ou sa partenaire."

Les femmes trompent-elles autant leur conjoint que les hommes ?

"S'il y a des hommes infidèles, il y a des femmes infidèles. Mais les femmes sont moins libres de parler d'infidélité. Il existe toujours cette idée que la femme qui fait l'amour en dehors du couple et en dehors de sa fonction maternelle est une femme de petite vertu. C'est différent chez les hommes qui tire dans nos représentations une forme de fierté à satisfaire plusieurs femmes."

Comment expliquer des infidélités répétées ?

"C'est moins une gourmandise extérieure qu'un besoin de se prouver que l'on s'appartient. C'est une façon de vérifier que je ne suis pas la chose de l'autre. Mais ce peut être aussi la difficulté d'accepter de passer à côté de quelqu'un."