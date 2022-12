Ces anciens parrains de la mafia reconvertis en... influenceurs

Raconter ses aventures sur les réseaux sociaux, ça fonctionne. En tout cas pour les vieux parrains de la mafia. Le récit de leurs crimes attire les internautes. C'est ce qu'a constaté Europe 1. Les trahisons dans sa famille, les meurtres nombreux dans des voitures, dans des cabanes, dans des champs, les cas de conscience, les corps qu'il faut dissimuler et la vie derrière les barreaux de la prison du Colorado, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. La vie de Sammy Gravano, dit Sammy le Taureau, intéresse les internautes.

Après YouTube, Hollywood ?

Une vie proche du film Le Parrain qui attire un demi million de personnes à chaque épisode et cumule des millions de vues sur YouTube. "Il a reçu d'innombrables balles. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Sa tête a explosé. Il est mort en quelques secondes", détaille notamment l'ancien mafieux sur son compte.

Un youtubeur, papi mafioso, lunettes fumées, casquette et bras tatoués, qui, entre deux vidéos confidence, souhaite Joyeux Noël à ses abonnés. C'est le cas aussi d'Anthony Arillotta ou de Larry Mazza. 2 millions et demi de vues pour le meurtre de son ennemi juré et sa collaboration avec Martin Scorsese. Le business YouTube est moins lucratif que le crime, mais les portes d'Hollywood s'ouvrent. Papi Sammy le Taureau a récemment signé avec Hollywood pour adapter sa vie sur grand écran.