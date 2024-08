Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura... La maison Dior expose les tenues portées pendant la cérémonie d'ouverture des JO

Avenue Montaigne, Marie, Agathe et Brigitte discutent de ce qu'elles ont vu avec enthousiasme. Les trois touristes ressortent de la galerie Dior et elles sont catégoriques : les robes exposées sont encore mieux en vrai qu'à la télévision.

"Un travail si extraordinaire, on sent le goût de tout ça"

"Rien à voir. On voit les finitions, on a regardé les points qu'il y a sur les robes qui sont faites mains et c'est extraordinaire. On a vu la traîne extraordinaire de Lady Gaga, un travail si extraordinaire, on sent le goût de tout ça, on se régale". La robe de la chanteuse américaine, les plumes dorées de celle d'Aya Nakamura et les milliers de perles d'argent de celle de Céline Dion. Trois créations qui s'ajoutent à celles déjà exposées.

Tout comme la robe drapeau et sa traîne de huit mètres de long, présentée de façon spectaculaire dans la plus grande salle de la galerie, explique Olivier Flaviano, le directeur des lieux : "Monsieur Dior a considéré que la couture était l'un des derniers refuges du merveilleux. Et c'est ce qu'on souhaite aussi restituer dans cet espace d'exposition. Placer cet ensemble au cœur même de la galerie Dior permet aussi d'en révéler, je dirais, tous ces savoir-faire".

Ces trésors de haute couture sont exposés sur des mannequins aux mensurations identiques à celles des chanteuses. Une obligation pour conserver les robes en parfait état. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 30 septembre.