Fautes de français : comment des entreprises tentent de pallier les lacunes en orthographe de leurs employés

D'après un sondage Opinion Way, réalisé pour l’Union de la filière papetière (UFIPA), 80% des Français estiment que leur niveau en orthographe s’est dégradé. La faute, pour plus de la moitié des personnes interrogées, à la baisse du niveau scolaire et à l’usage des écrans. Ces lacunes se voient de plus en plus dans les mails, les rapports ou les PowerPoint. Si bien que les entreprises payent des remises à niveau en orthographe et expression écrite à leurs salariés.

Le site spécialisé Projet Voltaire a ainsi développé une plateforme qui dispense des formations en orthographe, syntaxe et grammaire. En un an, la plateforme vient d'enregistrer une hausse de 10% de ses utilisateurs parmi ses 2.800 entreprises clientes telles que BPCE Assurances.

"Un petit jeu"

Une fois son identifiant entré sur la plateforme, Delphine Lax, 52 ans, assistante de direction, déroule le menu d’accueil : "on clique sur l'onglet que l'on souhaite donc l'orthographe. Ce sont des QCM donc ça devient un petit jeu. Je l'utilise beaucoup sur mon téléphone portable ou dans une file d'attente. Pour moi, c'est passionnant en tout cas !", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Près de 300 salariés de l’entreprise ont activé un compte sur ce site. Richard Sorge, directeur des ressources humaines, remarque déjà des progrès : "Il y a moins de fautes et des tournures de meilleur niveau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Quand vous avez une élocution, un mail qui est bien écrit, vous pouvez faire passer de façon très claire vos messages", explique-t-il.

Des formations éligibles au CPF

Et s’il faut davantage qu’une formation à distance, Joëlle Cohen réalise des séances personnalisées pour certains employés : "Quand on confond les verbes être et avoir, on se dit que cette personne ne va pas y arriver. Et puis finalement, si elle le veut vraiment, si elle se motive, si elle y passe du temps, il n'y a aucune fatalité."

Pour cette remise à niveau intensive, comptez près de 2.000 euros pour quatre mois, une formation éligible au CPF.