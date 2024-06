«Ce n'est que le début» : à Pont-du-Casse, 3.500 patients se retrouvent sans médecin

C'est une petite ville qui se retrouve dans la même situation que tant d'autres en France. Dans la commune de Pont-du-Casse dans le Lot-et-Garonne, 3.500 patients vont se retrouver sans médecin. Sur les six que compte la ville, trois vont partir d'ici à la fin de l'année. Alors, au supermarché ou au PMU de la ville, les discussions s'orientent sur la disparition des médecins dans la zone et l'inquiétude que cela engendre.

La situation se dégrade

Des milliers de patients doivent désormais se reporter sur les trois derniers praticiens de la commune, qui souffrent déjà, eux aussi, d'un surplus de patients. "Actuellement, je commence à 7h30 et je finis à 20h30. Et quand je pars, il y en a 30 qui attendent le soir et qui disent : 'Mais nous, on n'a pas de médecin, on n'arrive plus à soigner'", s'alarme le docteur Pierre-Henri Fourcade, au micro d'Europe 1.

Et il s'attend au pire. "Ce n'est que le début", assure-t-il. Du côté des patients, c'est aussi la galère, comme pour Jean-Yves, 80 ans. "Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous attendrez huit jours. Alors, imaginez maintenant la galère et l'angoisse", partage le retraité.

Un maire à la quête de solution

L'inquiétude est également partagée par le maire, Christian Delbrel, qui a annoncé plusieurs dispositions pour tenter d'attirer. "Ce qu'on est prêt à faire, c'est de proposer un logement d'urgence qu'on peut mettre à disposition d'un couple de jeunes médecins. Donc l'heure est grave. On se bat, mais je n'ai pas la baguette magique, soyons clairs", regrette-t-il. Le maire annonce par ailleurs être ouvert à accueillir des médecins étrangers sur sa commune pour pallier le manque de praticiens.