«Ce n'est que du bonheur», à la gare Montparnasse, les voyageurs sont ravis de partir en vacances

REPORTAGE

Ce vendredi 29 juillet, la gare Montparnasse est noire de monde. Des valises roulent dans tous les sens, des parents courent après leurs enfants excités de partir. David et sa famille, avec à leurs bras, bagages et bouées gonflables, en ont marre de la gare : "Il y a trop de monde, c'est trop grand. Tout est bruyant. J'ai hâte de retrouver un peu de calme", explique ce voyageur dépité.

Un dispositif renforcé en gare

Pour les personnes en correspondance, la SNCF a prévu un dispositif renforcé d’agents en gilets rouges pour guider les voyageurs. Jordan est un peu perdu et il a les yeux cernés, car il s’est levé très tôt ce matin. "Je suis parti d'Annecy à 5h30 et je vais direction Nantes, donc ça fait un petit peu de route, mais c'est des vacances que j'attends depuis longtemps", raconte Jordan.

Tous les trains complets à Montparnasse

Dix millions de billets de train sont encore disponibles sur le mois d’août. Pour les voyageurs qui souhaiteraient partir à la dernière minute, il est encore possible de réserver des billets. C'est le cas de Clément qui s’est décidé hier soir : pour lui, ça sera une pause festival pour décompresser : "J'attends patiemment une amie qui est censée me rejoindre et puis on va aller gentiment prendre le train et on va se faire un plaisir d'aller danser au milieu d'un champ. Ce n'est que du bonheur", lance ce voyageur.

400.000 personnes voyagent sur les grandes lignes ce vendredi et à la gare Montparnasse, tous les trains affichent complet.