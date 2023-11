«Ce n'est pas une marche uniquement des juifs de France» : à Paris, les Français défilent contre l'antisémitisme

Elle se voulait historique : la marche contre l'antisémitisme a rassemblé des milliers de personnes à travers la France. À Paris, ou près de 100.000 personnes ont défilé, les politiques étaient nombreux à avoir fait le déplacement, à l'instar de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ou encore d'anciens présidents comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Une image d'unité que beaucoup de manifestants ont saluée.

"J'ai fait une promesse à mes enfants"

"Juifs attaqués… République en danger" : dans le cortège, un jeune homme crie à pleins poumons dans un mégaphone. Il est repris en chœur par des dizaines de personnes autour de lui. Sarah est venue avec sa mère. Elles s’inquiètent toutes les deux des actes antisémites qui se multiplient en France depuis un mois.

"J'ai fait une promesse à mes enfants, qu'ils ne connaissent jamais l'antisémitisme, que j'ai pu connaître quand j'étais jeune. Et ce n'est pas une marche uniquement des juifs de France, c'est une marche de tous les Français. Il faut qu'on soit les uns à côté des autres pour qu'on puisse continuer de vivre ensemble", explique Sarah au micro d'Europe 1.

Davantage de "vivre ensemble", c'est aussi le message que veut faire passer Aurore, la cinquantaine, une grande pancarte entre les mains. "J'y ai écrit : 'Je ne suis pas juive, je ne suis pas anti-Palestine, je suis française et je ne veux plus jamais ça'. On prend un mauvais pli. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs de la France. Ce n'est pas possible d'entendre des chants nazis, des 'morts aux Juifs'. "Je veux qu'on défende nos juifs. Si nous les Français de confession non-juive, on n'est pas là de leur côté, ce n'est pas admissible", juge-t-elle.

Perchés sur leur balcon, boulevard Saint-Germain, des Parisiens applaudissent au passage de la foule pour un instant de communion.