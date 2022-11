Ce boulanger fabrique la meilleure baguette de Paris, il en révèle quelques secrets

C'est le cocorico du jour ! Alors que l'équipe de France s'est inclinée en Coupe du monde face à la Tunisie, l'un des emblèmes de l'Hexagone, la baguette, a été inscrite ce mercredi au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco. De quoi ravir les boulangers du pays, et notamment Frédéric Comyn, qui gère un établissement situé dans le XVe arrondissement de Paris et qui fournit le palais de l'Élysée. Sa boulangerie a d'ailleurs décroché cette année le titre de la meilleure baguette de la capitale.

"On ne peut pas tout dire !"

Ce champion de la baguette en connait les moindres secrets. "Pour faire la meilleure baguette, il faut déjà beaucoup de patience, du temps. Entre le début où on pétrit et la fin où on cuit, il y a 48 heures", explique Frédéric Comyn au micro d'Europe 1, qui ajoute qu'il faut aussi "une sélection des plus grandes matières premières".

Toutefois, le gérant veut garder le mystère. "Il y a un petit truc qu'on ne dit pas, on en peut pas tout dire !", sourit le boulanger parisien.

"Les gens veulent goûter le même pain que le président"

Sa baguette, secrète donc, reste très prisée. "On livre le palais de l'Élysée, donc les gens veulent goûter le même pain que le président", confie Frédéric Comyn. Les chanceux en raffolent d'ailleurs. Pour ce client rencontré par Europe 1, c'est "absolument" la meilleure baguette de Paris. "Bien croquante, un peu de mie, pas trop", décrit cet habitué.

Attention tout de même, cette baguette n'est pas à consommer n'importe comment, avertit le boulanger qui prodigue ses conseils. "Je préfère le pain bien cuit. Tout l'arôme, le bouquet aromatique, arrive en fonction de la cuisson. Plus on pousse la cuisson, plus il a bon goût", souligne-t-il. Avant de laisser le reporter d'Europe 1 déguster un morceau de cette baguette primée à Paris.