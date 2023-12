Casino : plusieurs milliers de personnes manifestent à Saint-Étienne pour défendre l'enseigne

2.000 personnes, employés, sous-traitants, élus et habitants de la région, ont manifesté ce dimanche à Saint-Étienne à l'appel de l'intersyndicale de Casino, pour défendre les emplois et dire leur attachement à l'enseigne emblématique de leur ville. Le groupe, qui employait encore 50.000 personnes en France en 2022, est en grande difficulté financière.

Avec une dette de 7 milliards d'euros, l'enseigne Casino s'apprête à céder la totalité de ses grandes surfaces. Avec cette menace, beaucoup de salariés craignent une éventuelle casse sociale. "On apprend également que Carrefour se positionne sur des supérettes, ce qui veut dire que s'il n'y a plus de commerces dans les hypermarchés, il n'y aura plus d'entrepôts et le siège de Saint-Etienne notamment, l'administratif n'aura plus lieu d'exister", explique Nathalie Devienne, porte-parole de l'intersyndicale de Casino.

"J'ai peur de perdre mon emploi"

Créée il y a 125 ans, l'enseigne Casino fait partie du patrimoine de la ville de Saint-Etienne, où se trouve le siège social qui emploie plus de 2.000 salariés. Valérie, directrice des métiers caisse au siège social, est inquiète : "J'ai peur de perdre mon emploi et j'ai trois enfants. Donc forcément, ça a des impacts sur une famille", explique-t-elle.

Inquiets pour leur avenir, les salariés ont fait appel au président de la République. La Loire pourrait perdre les 4.000 emplois du siège, de la logistique et de certains magasins. Les syndicats devraient être fixés sur leur sort mardi prochain.