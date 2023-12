Casino : face à l'incertitude sur les emplois, les salariés en grève jusqu'à fin décembre

REPORTAGE

C'est une bombe sociale qui s'amorce. Depuis plusieurs mois désormais, le feuilleton autour du groupe Casino ne cesse de s'envenimer. Alors que la société accuse une dette de plus de six milliards d'euros, de nombreux magasins pourraient être vendus et d'autres fermés. Face à cette situation de pure incertitude pour les 50.000 salariés, les syndicats FO, CGT, CFDT, Unsa et CFE-CGC ont appelé à la grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre prochain.

"4.000 à 5.000 emplois menacés"

Ce mardi, plus d'un millier d'employés ont manifesté devant le siège social du groupe, basé à Saint-Étienne dans la Loire. Des salariés particulièrement inquiets du sort qui va leur être réservé. "On travaille dur, on casse des cartons, on fait de la mise en rayon, pour nourrir nos familles. Aujourd’hui, on ne sait pas ce qu’on va devenir, on a besoin de nos emplois", témoigne Hilda, dans l'entreprise depuis 24 ans. "À 53 ans, où voulez-vous trouver de l’emploi ? Vous êtes trop vieille, même pour casser des cartons, même pour la mise en rayon, c’est ça qui me met en colère. C’est un cadeau empoisonné, ce n'est pas un Noël pour nous, c’est un cauchemar."

La véritable crainte, c'est une saignée des effectifs au sein des 350 magasins. "Il y a tout un tissu économique de la Loire qui est en danger puisque Casino fait travailler beaucoup de petites entreprises, de bases logistiques. Aujourd’hui, ce sont 4.000 à 5.000 emplois qui sont menacés", soutient Nicolas Citarella, du syndicat Unsa. "On veut dire à Daniel Kretinsky que les salariés sont là. Casino, ce ne sont pas que des parts de marché ou des dettes, ce sont aussi des salariés. Et aujourd’hui, on veut avoir notre chance."

Les salariés ont été reçus par le maire LR de la ville, Gaël Perdriau, mais attendent surtout l'aide du gouvernement. De son côté, le député Renaissance de la Loire, Quentin Bataillon, a jugé que l'actuel PDG, Jean-Charles Naouri, avait "des comptes à rendre" sur la situation de l'entreprise fondée il y a 125 ans par le désormais célèbre Geoffroy Guichard.