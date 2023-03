Carburant : à Marseille, les professionnels profitent des stations-service réquisitionnées

Un seul maître-mot : la patience. Malgré les réquisitions décidées ces derniers jours, l'approvisionnement en carburant restent perturbé dans plusieurs départements. Une station sur cinq manque d'au moins un carburant sur le territoire. À Marseille, ville très touchée par le mouvement social contre la réforme des retraites, les automobilistes n'ont d'autres choix que de faire la queue pour avoir quelques litres du précieux liquide.

Des professionnels heureux

Il faut dire que dans la cité phocéenne, près de 42% des stations sont en pénurie d'au moins un carburant. Un chiffre qui s'est légèrement amélioré par rapport à la semaine dernière. Mais la situation restant particulièrement tendue, la préfecture de police a décidé de prolonger et d'étendre la réquisition des pompes à destination des personnels prioritaires.

Sur la liste : avocats, transports alimentaires ou encore les soignants, qui sont les plus nombreux à venir se réapprovisionner. "J'étais à deux doigts de ne plus avoir d'essence. Et il m'en faut absolument pour aller travailler, car je suis infirmière", explique Céline au micro d'Europe 1. Mais ces réquisitions sont un soulagement pour la professionnelle, qui "avait peur qu'il y ait trop de monde. Heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait", explique-t-elle.

Tri à l'entrée de la station

Et pour éviter que des fraudeurs ne profitent de ces pompes réservées, les policiers font le tri à l'entrée de la station. "Il y a toujours des gens qui essayent de resquiller (entrer sans en avoir le droit, ndlr). Mais je comprends qu'il y ait beaucoup de gens aussi qui soient dans la difficulté et qui ne trouvent pas d'autres solutions que de tricher ou de forcer", compatit une chirurgienne digestive.

D'autant que les perspectives d'approvisionnement en carburants restent incertaines pour le département, annonce la préfecture de police. En effet, une opération de maintenance a immobilisé le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer une bonne partie du week-end et le mouvement de grève dans les raffineries reste très suivi.