Cannes : mouvement de foule après une rumeur de fusillade, démentie par les autorités

Une rumeur de fusillade a provoqué lundi soir un mouvement de foule sur la Croisette à Cannes, mais "aucun coup de feu" ni "détonation" n'ont été constatés sur place, a appris l'AFP de sources concordantes. Plusieurs blessés légers sont à déplorer et une centaine de pompiers a dû être déployée.

#Cannes, DÉMENTI.



Le mouvement de foule à Cannes a été provoqué à la suite d’une rumeur.



Aucun coup de feu.



Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle.



Nous vous remercions de ne pas véhiculer de fausses informations. — Cannes (@villecannes) August 10, 2020

"Ne pas véhiculer de fausses informations"

Selon un témoin sur place contacté par l'AFP, des terrasses ont été renversées sur la Croisette après un mouvement de foule parti depuis la plage Barrière le Majestic. "Les gens qui étaient en terrasses ont couru, dans un mouvement de panique. On a accueilli le monde qu'on pouvait accueillir et on a fermé les portes", confie une restauratrice.

"Il n'y a eu ni coup de feu à Cannes, ni forcené retranché mais un coup de folie collective après qu'un individu a crié 'coup de feu'. Nous faisons les ultimes levées de doute", a tweeté le maire de la ville David Lisnard. "Le mouvement de foule a été provoqué à la suite d'une rumeur. (...)La situation est sous contrôle. Nous vous remercions de ne pas véhiculer de fausses informations", a démenti la ville de Cannes sur Twitter, alors que de nombreuses vidéos de personnes en panique circulaient sur les réseaux sociaux.