Canicule : quand une balade en bateau sur la Manche permet d'éviter les grosses chaleurs

Il file lentement vers l'estuaire de la Seine. Le bateau Aventura, de 40 mètres de long, quitte le port d'Honfleur avec 150 passagers et à la barre, le capitaine Jason. Cette mini croisière donne une bouffée d'air frais à François, venu de Paris.

"C'est génial ! On respire. Hier, il y avait des chaleurs vraiment immenses, on montait à 34 degrés dans les terres. On revient au bord de mer, il n'y a plus que 23 degrés. Donc pour moi, c'est impeccable", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"Trop chaud" dans le sud de la France

Alors que le bateau prend de la vitesse, une passagère profite de la brise depuis la proue. L'an dernier, elle était à Montpellier, cette année, c'est la Normandie ou rien. "On n'a pas trop chaud, on peut aller et venir. On peut se promener… Maintenant aller dans le sud, c'est trop chaud. Moi, je ne supporte pas."

Sur le pont du bateau, Pierre-Antoine, lui, profite surtout du calme ambiant. "C'est reposant. Il y a le petit bruit qui nous endort, le bruit des vagues, donc c'est sympa. Même les enfants sont tous calmes." Les passagers rentrent à bon port après une heure trente de balade. Ils ont dépensé 18 euros, mais sont rafraîchis. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, environ 400 par jour. Cette année, c'est quatre fois plus que l'an dernier.