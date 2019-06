Canicule : Philippe appelle à la "vigilance", "augmentation sensible" du nombre de noyades

Le Premier ministre a appelé vendredi les Français à "la plus grande vigilance" face à la canicule, faisant état d'"une augmentation sensible" du nombre de noyades, "une par jour", depuis le début de cet épisode de fortes chaleurs. Face à certaines critiques, il a estimé qu'il n'y avait "pas de surréaction" du gouvernement "mais au contraire la nécessité d'une préparation" face à des températures record.

En cette veille de première vague de départs en vacances, des "consignes" ont aussi été passées à la SNCF et aux concessionnaires autoroutiers en matière notamment d'approvisionnement en eau des usagers, a-t-il aussi indiqué lors d'une visite au centre opérationnel des urgences sanitaires au ministère de la Santé. Lançant un "appel à la plus grande vigilance" et "au sens des responsabilités de nos concitoyens", il a souligné qu'"il y a des morts évitables dans un épisode caniculaire, parce que la chaleur, la tension parfois, fait prendre des risques".

Recrudescence du nombre de noyades

"On a vu une augmentation sensible du nombre de noyades, il y une noyade par jour en ce moment depuis le début de l'épisode caniculaire", a-t-il dit, appelant à "la vigilance des parents vis-à-vis de leurs enfants". Selon l'enquête Noyades 2018 de Santé publique France, 1.758 noyades avaient été recensées sur la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 (contre 858 sur la même période en 2015), dont 373 noyades suivies de décès (329 sur la période précédente). Sur les 1.758 noyades, 902 étaient accidentelles, dont 198 décès, et sur ces 198 décès, 63 avaient eu lieu en mer, 50 en cours d'eau, 42 en plan d'eau, 34 en piscine.

Prudence dans les transports

Le Premier ministre a également appelé à la "responsabilité" s'agissant de la circulation qui, en période de canicule, "n'est pas totalement sans risque". Le gouvernement a passé "des consignes très fermes aux concessionnaires d'autoroutes" en matière de "distribution d'eau" et de "rappel des consignes en français et en anglais à destination des touristes".

Des "consignes assez fermes" ont aussi été passées à la SNCF concernant l'"approvisionnement en eau" des usagers, mais aussi leur "responsabilisation", avec la mise en place de "messages de façon répétée dans les gares tendant à expliquer à nos concitoyens qui s'apprêtent à prendre train qu'il (ne) faut le faire (que) si c'est véritablement nécessaire". "Compte tenu des grandes températures, notamment dans le Sud", la circulation des trains "peut être impactée par des difficultés techniques", a souligné Edouard Philippe.