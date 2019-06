Près de 11 heures de retard pour faire Paris-Clermont dans un train surchauffé

Un train transportant près de 200 personnes a mis près de 14 heures pour relier Paris à Clermont-Ferrand entre jeudi et vendredi. Une tentative de suicide puis une rupture de caténaire probablement liée à la canicule a provoqué 11 heures de retard, a indiqué la SNCF.

Le train, qui devait quitter Paris jeudi à 17h57 et atteindre Clermont 3h17 plus tard, est finalement arrivé vendredi matin peu avant 8 heures, avec pour les voyageurs des conditions pénibles de voyage liées à la chaleur s'ajoutant au désagrément d'un retard considérable.

Une tentative de suicide, une rupture de caténaire et une chaleur écrasante

La tentative de suicide d'un homme qui s'est jeté sous un autre train a d'abord empêché l'Intercité de quitter Paris, occasionnant trois heures et demies de retard. Ensuite, après Montargis, "il y a eu un incident sur la caténaire qui a fondu", précise la SNCF, confirmant ainsi une information de France Info. "On pense que c'est lié à un effet canicule. La température était très importante dans cette zone".

La SNCF a alors fait venir un autre train pour transborder les voyageurs, mais il a été nécessaire de dégager la voie d'à côté car il y avait des travaux. "Les pompiers étaient sur place, au cas où. Les voyageurs ont été ravitaillés en eau très rapidement, puis ils ont reçu des repas. Ils seront remboursés à 200%", a assuré la SNCF.

Une ligne aux retards récurrents, selon des passagers

À bord, certains usagers interrogés par France Info n'ont toutefois pas manqué de se plaindre de retards récurrents sur cette ligne et de l'état de son matériel. "On ne rejette pas cet aspect mais on n'a pas de commentaire à faire sur l'aspect qualité du matériel. C'est une ligne qui fait l'objet de nombreux travaux mais il n'y a pas plus de retard que sur d'autres lignes. Et c'est une région difficile à desservir. Le matériel est de qualité, il fait l'objet d'une attention particulière", a ajouté la SNCF.

La canicule inquiète pour les rails

Alors que la France connaît depuis plusieurs jours un épisode de canicule, le groupe ferroviaire redoute particulièrement la journée de vendredi dans le Sud. La température des rails pourrait ainsi dépasser ponctuellement les 60°C et occasionner des retards importants.