Canicule : Météo France place 14 départements en alerte orange vendredi

Les 14 départements d'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire seront placés en vigilance orange à la canicule à partir de vendredi midi, a annoncé jeudi Météo France. "C'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale, depuis la mise en place de la vigilance pour ce phénomène en 2004", a précisé le prévisionniste, lors que s'ouvre en France vendredi la Coupe du monde de rugby.

14 départements en Orange pic.twitter.com/5PUDpi5ybF — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 7, 2023

Des canicules plus précoces et plus tardives

Selon les climatologues, le réchauffement climatique d'origine humaine rend les canicules plus fréquentes et plus sévères, mais aussi plus précoces et plus tardives. L'épisode de fortes chaleurs actuel est "remarquable et inédit pour un mois de septembre" et doit se maintenir jusqu'en fin de semaine. Il survient après une canicule exceptionnelle au niveau national fin août, la plus tardive jamais observée, comparable même à celle de 2003 pour les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.

Août a été le 19e mois d'affilée où les températures mensuelles nationales ne descendent pas en dessous des normales de saison, calculées sur la période 1991-2020 au cours de laquelle les effets du réchauffement climatique étaient déjà observables.

Des pointes à 37 degrés dans le Centre-Val de Loire

"Les fortes chaleurs persistent en journée depuis le début de la semaine et les températures nocturnes augmentent au cours des prochains jours", indique jeudi Météo France dans son bulletin de 16 heures. "Sur les bords de Loire les températures sont" jeudi après-midi "voisines de 35 degrés".

"Les prochains jours, les températures minimales et maximales seront en hausse. Les minimales seront souvent comprises entre 18 et 20 degrés, les maximales entre 34 et 36 degrés avec des pointes à 37 degrés en Centre-Val de Loire." Cet épisode de chaleur intervient en pleine rentrée des classes, alors que de nombreux bâtiments scolaires en France sont inadaptés au changement climatique.