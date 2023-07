Canicule : en Italie, les habitants s'adaptent aux températures étouffantes

Le dôme de chaleur que connaît la France concerne également plusieurs pays d'Europe. Le mercure s'affole notamment en Italie. En cause, le changement climatique, mais également des phénomènes météorologiques. En conséquence, il devient de plus en plus difficile de vivre sous ces fortes chaleurs. Mais, les habitants, comme les touristes, tentent de s'adapter.

Rome alias la "ville infernale"

16 villes sont en alerte rouge sur l'ensemble du territoire. Les températures ce lundi, au nord comme au sud, dépassent allègrement les 40 degrés. Face à cette chaleur, les Italiens s'adaptent en quittant les villes ou en restant cloîtrés chez eux pour ceux qui le peuvent.

Les rues italiennes sont donc désertes. Ceux qui y travaillent sont heureux de se rendre au bureau et de passer la journée dans un endroit climatisé. Les seules personnes assez courageuses pour affronter cette chaleur, ce sont les touristes. La place du Duomo à Milan ou le Colisée à Rome, grouillent malgré tout de visiteurs. Ils prennent d'assaut les fontaines d'eau potable qui se trouvent aux quatre coins des centres-villes.

Dans la capitale, le thermomètre affiche ce lundi 37 degrés et plus de 40 degrés sont prévus mardi. Cette chaleur a valu à Rome le surnom de "ville infernale". Cette canicule a déjà fait six victimes.