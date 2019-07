Canicule : Elisabeth Borne appelle de nouveau à éviter au maximum les déplacements

La ministre du Développement durable Elisabeth Borne a de nouveau appelé jeudi à éviter au maximum les déplacements et à privilégier le télétravail, au deuxième jour d'un épisode caniculaire qui touche la quasi-totalité du territoire. "J'appelle tous ceux qui peuvent éviter ou différer leur déplacement à le faire", a-t-elle déclaré lors d'un déplacement à la gare Saint-Lazare, à Paris. "Les employeurs, les salariés, qui peuvent recourir au télétravail sont vraiment invités à le faire."

Une "recommandation forte"

La ministre avait lancé le même message la veille, demandant notamment aux voyageurs d'éviter les déplacements non essentiels vers ou depuis les 20 départements placés en vigilance rouge par Météo-France, qui comprennent notamment toute l'Ile-de-France. "Ça n'est pas un simple conseil", a-t-elle dit, "c'est vraiment une recommandation forte". "Quand on est a ces niveaux-là (de chaleur), ce n'est pas que les personnes fragiles qui peuvent avoir des problèmes de santé", a-t-elle souligné, rappelant que la SNCF avait annoncé un échange ou un remboursement des billets jusqu'à lundi.

Jeudi, les températures devraient dépasser les 40°C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43°C localement. Ces chaleurs peuvent aussi avoir des conséquences sur le matériel ferroviaire, ont rappelé la présidente de la RATP, Catherine Guillouard, et la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, présentes aux côtés de la ministre. Catherine Guillouard a indiqué que le matériel était sous haute surveillance, notamment les rails qui ne doivent pas dépasser 57 degrés, sous peine de devoir ralentir le rythme des métros.

Problèmes de matériel

"Différents problèmes" de matériel ont eu lieu mercredi, a ajouté Elisabeth Borne. "A la fois le caténaire qui est tombé en Belgique, un incendie d'un poste à Noisy-le-Sec qui a bloqué la Gare de l'Est... Ce type d'incident, avec ces chaleurs exceptionnelles, peut malheureusement intervenir. Il y a quelques années, avec ces températures, on aurait certainement dû mettre des limitations de vitesse et même arrêter le transport."

La circulation ferroviaire revenait progressivement à la normale jeudi dans l'Est parisien après l'incendie d'un transformateur électrique mercredi soir à la gare de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), qui a notamment interrompu le trafic sur les lignes E du RER et P du Transilien. Ces deux lignes connaissaient encore des perturbations jeudi matin.